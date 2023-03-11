Париж, 11 марта, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Во всех протестных акциях, прошедших во Франции 11 марта, на которых граждане выступали против проекта пенсионной реформы, участвовали не менее 368 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал BFM, ссылаясь на информацию МВД страны.

Арина Лебедева/ТАСС Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

По данным ведомства, в Париже протестовать вышли 48 тыс. человек, что меньше, чем было в прошлый раз на 33 тысячи.

У организаторов акций другие данные. В крупнейшем французском профсоюзном объединении «Всеобщая конфедерация труда» сообщили, что только в столице протестовали около 300 тыс. противников пенсионной реформы. По всей стране, по данным профсоюзов, на акции вышли более 1 млн человек.

Стоит отметить, что в ходе протестных акций 11 марта в Париже не обошлось без столкновений с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, были задержаны 30 активистов. Когда большинство протестующих разошлись, часть участников осталась на площади Нации.