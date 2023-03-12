Москва, 12 марта, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России 12 марта опубликовало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций ВСУ в ходе поддержки наступления штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей Репин ИА REGNUM РСЗО «Град»

«Артиллерийские подразделения, приданные соединениям и воинским частям Воздушно-десантных войск, в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций», — сообщили в ведомстве.

Основываясь на информации о замаскированных позициях ВСУ, переданной в ходе проведения воздушной разведки, расчеты РСЗО на штатной технике выдвигаются в район выполнения боевых задач. С получением координат целей от операторов БПЛА, расчеты РСЗО «Град» наносят удар по выявленным позициям противника.

После выполненной работы, артиллерийские подразделения незамедлительно меняют позицию, чтобы избежать своего обнаружения украинскими беспилотниками. Диверсионно-разведывательные группы ВСУ постоянно ведут разведку.

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Перезарядившись в запасных районах, расчеты «Градов» выдвигаются на новые огневые позиции для выполнения вновь поставленных задач.