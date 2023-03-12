Москва, , 05:21 — REGNUM Военнослужащие подразделений мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа удостоены государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Награды были вручены прямо на передовой. Видеокадры с церемонии вручения опубликовало 12 марта Министерство обороны РФ.

Вручение наград на передовой. СВО Цитата из видео Минобороны РФ. 2023. Россия

«На передовой командующим общевойсковой армии Западного военного округа наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам мотострелковых и танковых подразделений, подразделений разведки и тыла вручены боевые государственные награды: ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест IV степени» и медаль Суворова», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, удостоенные наград командиры подразделений благодаря личному примеру грамотно организовали оборону и отбили атаку противника в одном из районов. Эти действия позволили основным силам группировки ВС РФ провести наступление на других направлениях.

К награжденным бойцам обратился командующий общевойсковой армии. Он выразил им благодарность за личный вклад в дело защиты Родины и за ратные подвиги и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Отечества.

После награждения мотострелки Западного военного округа вернулись на свои позиции и вновь приступили к исполнению своих боевых задач.