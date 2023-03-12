Минобороны РФ показало момент вручения наград на передовой бойцам ЗВО
Москва, 12 марта 2023, 05:21 — REGNUM Военнослужащие подразделений мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа удостоены государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Награды были вручены прямо на передовой. Видеокадры с церемонии вручения опубликовало 12 марта Министерство обороны РФ.
«На передовой командующим общевойсковой армии Западного военного округа наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам мотострелковых и танковых подразделений, подразделений разведки и тыла вручены боевые государственные награды: ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест IV степени» и медаль Суворова», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, удостоенные наград командиры подразделений благодаря личному примеру грамотно организовали оборону и отбили атаку противника в одном из районов. Эти действия позволили основным силам группировки ВС РФ провести наступление на других направлениях.
К награжденным бойцам обратился командующий общевойсковой армии. Он выразил им благодарность за личный вклад в дело защиты Родины и за ратные подвиги и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Отечества.
После награждения мотострелки Западного военного округа вернулись на свои позиции и вновь приступили к исполнению своих боевых задач.