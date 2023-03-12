Москва, 12 марта, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ в круглосуточном режиме заправляют военную технику горючим в зоне проведения спецоперации. Работа выполняется в кратчайшее время в сложной боевой обстановке. Об этом 12 марта сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав видео выполнения задач военнослужащими подразделений МТО и службы горючего Южного военного округа (ЮВО).

Цитата из видео. Минобороны РФ. 2023. Россия Работа подразделений МТО в зоне спецоперации

Отмечается, что специалисты подразделения с помощью авторазливочных цистерн и автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10 заправляют боевую технику менее чем за 4,5 минуты. Для дозаправки в учетом опыта проведения СВО выбирается район вблизи передовой.

При этом для выбора его месторасположения используются данные разведки. Учитываются все условия, в том числе сведения о расположении противника и интенсивности ведения огня. Специалисты МТО определяют конкретный способ заправки с учётом условий боевой обстановки.

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Как подчеркнули в Минобороны, специалисты службы ГСМ, рискуя жизнью, «достойно и мужественно выполняют задачи по обеспечению войск горюче-смазочными материалами». Среди военнослужащих этой службы многие отмечены неоднократно государственными и ведомственными наградами.