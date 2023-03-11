Киев, 11 марта, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Киев планирует в ближайшее время отправить группу военнослужащих в Норвегию для обучения использованию систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба воздушных сил ВСУ.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

«Готовы в кратчайшие сроки отправить военнослужащих зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию», — говорится в сообщении.

По данным украинского ведомства, норвежские системы ПВО продемонстрировали свою эффективность.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее заявил, что при составлении государственного бюджета страны на 2024 год нужно учесть трудности, которые возникают из-за кризиса на Украине.