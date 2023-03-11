Гаага, Нидерланды, , 20:22 — REGNUM В парке Zuiderpark Гааге 11 марта проходит протестная акция, в которой участвуют тысячи фермеров. Они высказывают свое недовольство политикой властей в экологической сфере, а также проблемами в социальной сфере. Об этом сообщил портал NL Times.

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

Фермеры собрались на манифестацию по призыву организации Farmers Defense Force (FDF). Некоторые из них приехали к парку на грузовых автомашинах и тракторах. Были также зафиксированы задержание водителей-нарушителей и конфискация грузовиков. При этом уточняется, что при оказании сопротивления одним из водителей получили лёгкие ранения двое полицейских.

Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Ранее организаторы акции заявляли о том, что ожидается участие в ней до 100 тыс. человек, из них на демонстрацию могут выйти около 25 тысячи.

Среди проблем, о которых заявляют фермеры, политика правительства по введению более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду, пособие сельхозпроизводителям и газовый кризис в Гронингене.

Напомним, в июле 2022 года полиция в Нидерландах открыла огонь по автоколонне из протестующих фермеров, приехавших на тракторах в город Херенвен.