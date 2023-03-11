Энгельсский район, Саратовская область, 11 марта, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Следователи следственного отдела Энгельса следственного управления по Саратовской области завели уголовное дело в связи травмой, нанесённой десятилетней девочке упавшими футбольными воротами. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл днём 11 марта в селе Титоренко Энгельсского района на детской площадке, находящейся на улице Школьной.

Дети, которые были рядом, сообщили о случившемся взрослым, те в свою очередь сообщили медикам. Следователи продолжают собирать данные о происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о падении ворот на девочку в селе Титоренко сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. По его данным, ребёнок получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга.