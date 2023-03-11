Берлин, 11 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В Германии усомнились в том, что диверсия на «Северных потоках», как это считает следствие в ФРГ, могла быть совершена с помощью парусной яхты «Андромеда». Как сообщает 11 марта газета Bild, судно не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток»

Кроме того, автор материала отмечает, что для трёх взрывов на газопроводах потребовалось бы не менее 1 500 кг взрывчатки, а не 500 кг, как сообщалось в прежних публикациях СМИ.

«На «Андромеде» нет крана, чтобы опустить такие объёмы под воду», ― подчёркивает издание.

Также, по мнению экспертов, яхта не пригодна для транспортировки снаряжения ныряльщиков. Как рассказал газете военный ныряльщик, служивший в ВМФ Германии, Йенс Хёнер, только для того, чтобы опуститься на дно, водолазу потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси, на борту пришлось бы держать десятки баллонов.

«Этого не сделать с оборудованием, которое используют ныряльщики-любители», ― указал он.

Ещё одна несостыковка, по мнению автора, заключается в логистике: вряд ли возможно провезти такое большое количество взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии и не быть замеченными.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчёте Der Spiegel сообщалось, что подводные взрывы газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года были осуществлены командой водолазов, действовавших с 15-метровой зафрахтованной яхты под названием «Андромеда». По данным издания, экипаж из шести человек доставил «Андромеду» в Кристиансё, недалеко от места взрывов.

The Guardian уточняет, что «Андромеда» ― это парусная лодка производства немецкой компании Bavaria Yachts. На яхте имеется пять кают и помещение вместимостью до 11 человек. Сзади у судна есть платформа, с которой можно нырять.