Москва, 11 марта, 2023, 19:57 — ИА Регнум. В Москве 11 марта произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате происшествия есть раненые, в том числе среди несовершеннолетних. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Инцидент случился на Производственной улице на западе столицы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Стало известно, что пострадали, по предварительным данным, три человека, один из них — ребенок. Всего в двух автобусах находились около 80 человек.

Ранее в ГИБДД Москвы сообщили, что утром 11 марта на юго-западе Москвы пострадали в ДТП три человека. Инцидент произошёл на улице Брусилова. В результате того, что водитель автомобиля «ВАЗ 2108» не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения, пострадал он сам и два его пассажира.