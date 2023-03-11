Донецк, , 19:51 — REGNUM Российская артиллерия нанесла удар по отряду иностранных наёмников, выходивших из Артёмовска (Бахмута. Об этом 11 марта сообщил заявил военкор Андрей Руденко.

Военнослужащие артиллерийского расчета ВС России в зоне СВО (с) РИА Новости

«Под Артёмовском (Бахмут) при попытке выйти из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наёмники», ― написал военкор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины перебрасывают свои резервы с запорожского направления в район Артёмовска с целью усиления группировки, которая «достаточно быстро уничтожается» российскими военными.

Как указал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, численность группировки, а также дислоцированная под Артёмовском военная техника могут свидетельствовать о том, что ВСУ могут готовиться как к обороне, так и наступлению на указанном направлении.