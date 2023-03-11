Москва, 11 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Информация о том, что консульские учреждения России в Германии не хотят взимать плату в рублях за предоставляемые услуги, а принимают к оплате лишь евро, не соответствует действительности. С опровержением этих фейков выступило 11 марта в Telegram-канале российское дипломатическое ведомство.

Zuma/TASS Флаг РФ на здании посольства России в Берлине

«Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством Российской Федерации и осуществляется в местной валюте страны пребывания», — говорится в сообщении.

Как отмечается в комментарии МИД РФ, «консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР», однако такой возможности нет, так как после введения санкций им было отказано «даже в обслуживании в платёжных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР». Есть разрешение только на использование так называемой EC-карты (electonic cash karte).

В МИД уточнили, что эта такая дебетовая карта, выдаваемая банками Германии с привязкой к другой мастер-карте. Она может быть использована почти на всей территории Европы. Такие карты имеются у всех граждан ФРГ.

Напомним, ранее в ряде интернет-ресурсов были распространены фейки о том, что учреждения МИД РФ за рубежом взимают плату исключительно в евро и ЕС-картой.