Париж, , 19:44 — REGNUM Полиция Парижа дважды применила слезоточивый газ против участников проходящей 11 марта в столице Франции масштабной акции противников пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже © Арина Лебедева/ТАСС

По данным журналистов, десятки тысяч демонстрантов выдвинулись от площади Республики в сторону площади Бастилии. В акции приняли участие члены крупных профсоюзов, работники транспортной, энергетической и промышленной сфер, а также медики, учителя, студенты, члены движения «Жёлтые жилеты».

Сообщается, что ряд радикалов стали бросать бутылки и петарды в сотрудников полиции. На это правоохранители применяли слезоточивый газ и теснили толпу дубинками.

Стоит отметить, что это была первая масштабная протестная акция против пенсионной реформы во Франции, организованная в текущем году. Параллельно с этим в стране проходила забастовка, парижский аэропорт и железнодорожники работают с перебоями.

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