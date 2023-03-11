Москва, , 19:27 — REGNUM Столичный «Спартак» обыграл воронежский «Факел» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 11 марта на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:2.

Кристофер Мартинс © Александр Вильф/РИА Новости

В составе московской команды дублем отличился форвард Квинси Промес. Голы он забил на 18-й и 41-й минуте встречи. На 86-й минуте матча победный гол оформил Кристофер Мартинс, выведя свою команду вперед.

За воронежский клуб забил Хызыр Аппаев на 43-й минуте. На 45-й+3 минуте встречи хавбек Реда Рабей смог реализовать пенальти.

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Как сообщало ИА REGNUM, 31-летний нидерландский нападающий Квинси Промес в матче чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» 11 марта забил свой юбилейный 100-й гол за «Спартак».