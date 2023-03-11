AFAD: жертвами землетрясения в Турции стали свыше 47 тысяч человек

Анкара, , 19:22 — REGNUM В Турции увеличилось число жертв землетрясения на юго-востоке страны, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Последствия землетрясения в Турции © Осман Нури Черит/Sputnik/РИА Новости

«Число жертв выросло до 47 975», — сказал Сезер на брифинге.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны, а также в Сирии. Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сказала, что сумма ущерба, которую понесла Турция в результате землетрясения составила более $100 млрд.