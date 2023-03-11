Депутат Европарламента обвинил США в попытках рассорить ЕС с Китаем
Брюссель, 11 марта 2023, 19:23 — REGNUM США и НАТО пытаются испортить отношения Евросоюза с Китаем, заявляя об угрозах европейской безопасности со стороны КНР. Об этом 11 марта сообщил в соцсети Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Он отметил, что Европу пугают Китаем, который за последние 40 лет не бомбил ни одну страну. Уоллес считает, что нельзя допустить, чтобы между ЕС и КНР вбили клин.
«Если мы пойдем по этому пути, Боже, помоги Европе. Господи помоги всем нам», — написал евродепутат.
Стоит отметить, ранее бывший сотрудник Госдепа США Хизер Конли сообщил, что Вашингтон предлагает налоговые льготы Евросоюз, если тот согласится порвать с отношения с Китаем.
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