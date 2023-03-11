Брюссель, , 19:23 — REGNUM США и НАТО пытаются испортить отношения Евросоюза с Китаем, заявляя об угрозах европейской безопасности со стороны КНР. Об этом 11 марта сообщил в соцсети Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Мик Уоллес © Dwi Anoraganingrum via www. imago/www. imago-images.de/Global Look Press

Он отметил, что Европу пугают Китаем, который за последние 40 лет не бомбил ни одну страну. Уоллес считает, что нельзя допустить, чтобы между ЕС и КНР вбили клин.

«Если мы пойдем по этому пути, Боже, помоги Европе. Господи помоги всем нам», — написал евродепутат.

Стоит отметить, ранее бывший сотрудник Госдепа США Хизер Конли сообщил, что Вашингтон предлагает налоговые льготы Евросоюз, если тот согласится порвать с отношения с Китаем.

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