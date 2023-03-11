Брюссель, , 19:15 — REGNUM Европейский союз с одобрением воспринял нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы, распространённом 11 марта.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз приветствует объявленное соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, надеется на его реализацию», ― указано в тексте документа.

Также в ЕС отметили, что Саудовская Аравия и Иран играют центральную роль для региональной безопасности, поэтому «возобновление двусторонних отношений может способствовать стабилизации всего региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта представители Саудовской Аравии и Ирана подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений по итогам непростых четырёхдневных переговоров в Пекине. Оно подписано секретарями советов национальной безопасности Ирана и Саудовской Аравии контр-адмиралом Али Шамхани и Мосаедом бин Мохаммадом аль-Айбаном, а также руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.

Напомним, что Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном 3 января 2016 года после того, как возле саудовского посольства в Иране собрались протестующие в связи с казнью в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.