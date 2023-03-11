В Забайкалье возбудили дело в отношении главы города, напавшего с топором на полицейских

Сретенск, Забайкальский край, , 19:10 — REGNUM Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы городского поселения «Сретенское» Евгения Киргизова. Сообщение об этом опубликовано 11 марта на официальном сайте ведомства.

Полицейский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 марта 2023 года около восьми часов вечера в городе Сретенске два сотрудника полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым управлял Евгений Киргизов, градоначальник находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта между полицией и Киргизовым глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив топор.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю Андрей Беспечанский принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Киргизова. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают подозреваемого и свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в одном из парков Москвы произошёл конфликт с применением холодного оружия. В результате нападения 65-летнего мужчины ранены два человека.