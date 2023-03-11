Оппозиционный лидер в Южной Корее опасается трехстороннего военного союза с США и Японией

Сеул, , 19:06 — REGNUM Вероятность возникновения трехстороннего военного союза Республики Корея, Японии и США объяснил 11 марта председатель ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. Его слова приводит агентство Yonhap.

Военнослужащие Японии и США (сс) The U.S. Army

«Существует вероятность, что сапог японского солдата Сил самообороны снова осквернит землю Корейского полуострова под предлогом совместных учений Республики Корея, США и Японии», — заявил политик.

Сеул, по его мнению, может стать жертвой новой волны японского милитаризма, как это было в ХХ веке.

По его словам, после реализации унизительного плана по выплате компенсаций Южную Корею ждёт военный альянс. Ли Чжэ Мён отметил, что правительство Японии не уступило ни по одному из болезненных вопросов двусторонних отношений. По мнению Ли Чжэ Мёна, инициатива южнокорейского лидера Юн Сок Ёля попирает национальную гордость южнокорейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея и Вьетнам в рамках двустороннего экономического сотрудничества договорились в 2023 году увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов.