Берлин, 11 марта, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Идея создания Совета национальной безопасности Германии не будет реализована из-за разногласий, возникших между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром иностранных дел страны Анналеной Бербок. Об этом со ссылкой на собственную информацию сообщает журнал Spiegel.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Анналена Бербок и Олаф Шольц

Предполагалось, что такая структура будет создаваться по образу Совета национальной безопасности США с целью «улучшить координацию» между ведомством канцлера ФРГ и министерствами. Однако после многомесячных переговоров Шольц и Бербок не смогли договориться о том, кто будет входить в ведомство и возглавлять его.

В настоящее время проект решено больше не развивать, идея о Совете национальной безопасности снята с повестки, уточнили в беседе с изданием собеседники, участвовавшие в обсуждении этого вопроса.

Журнал отмечает, что разногласия по ключевым вопросам внешней политики, таким как отношения с Китаем или поставки оружия Украине, возникли в нынешнем правительстве ФРГ с самого начала.