Киев, , 19:09 — REGNUM Стабилизационные отключения электричества в Киеве отменяются во второй половине 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба энергетического холдинга Украины ДТЭК

Киев © Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Компания «Укрэнерго» отменила ограничения, что позволило в 16:45 (17:45 мск) восстановить электроснабжение всех жителей столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с электроснабжение в городе продолжает оставаться сложной, поэтому жителей призвали следить за дальнейшими сообщениями.

Напомним, в Киеве сообщили о введении стабилизационных отключений подачи электроэнергии в 12:00 (13:00) 11 марта. Это произошло после объявления воздушной тревоги в некоторых областях Украины.

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