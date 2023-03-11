Кишинёв, , 18:46 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и основанная ей правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) поручили силовикам угрожать гражданам республики, чтобы те отказались от участия в предстоящем протестном митинге. Об этом говорится в заявлении партии «Шор», обнародованном на сайте данной политсилы.

Участники митинга сторонников оппозиционной партии «Шор» в Кишеневе © Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Сообщается, что почти из всех регионов страны сообщают о телефонных звонках от представителей полиции Службы информации и безопасности. Якобы желающим пойти на акцию угрожают прямым текстом.

«Режим Санду-PAS запустил самую большую волну запугивания, шантажа и преследований по отношению к гражданам, которые планируют принять участие в воскресном митинге», — говорится в сообщении.

Авторы сообщения предупреждают тех, кто исполнят незаконные требования властей, что после смены режима придётся за это отвечать. В «Шор» также подчеркнули, что руководство, которое пытается помешать законному праву на протест граждан, должно уйти в отставку.

Напомним, в Кишинёве на 12 марта запланирована новая протестная акция. Её организатором выступает «Движение за народ», в которое входит «Шор». Место проведения акции — парламент республики, но в предыдущих случаях, бывало, что акции переносили на другие площадки, так как объявленное место сбора оцепляла полиция.

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