Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Используемые Украиной правила пропаганды не выдерживают критики. Американское издание Daily Reckoning развенчало большую часть утверждений Киева о России, специальной военной операции и правоте Украины.

Граффити с изображением вооруженной матрешки во Львове (сс) Видсич

В статье отмечается, что «ежедневный просмотр новостных лент заставляет вспомнить три или более из правил пропаганды», которые перечислил британский общественный деятель и писатель Артур Понсонби в начале XX века.

«В некоторые дни [используется] шесть или семь. В другие ― все десять», ― отмечает издание.

Так, в их числе:

1. Мы не хотим войны, мы просто защищаемся.

2. В развязывании войны виновата другая сторона.

3. Лидер наших противников — зло.

4. Мы защищаем высокие ценности, а не собственные интересы.

5. Враг целенаправленно творит злодеяния, а мы лишь совершаем ошибки.

6. Враг использует запрещённое международным правом оружие.

7. У нас практически нет потерь, враг же истощен.

8. Ученые и деятели культуры поддерживают нас.

9. Наше дело священно.

10. Те, кто против нашей пропаганды, ― предатели.

Например, говоря об утверждениях Киева о том, что Россия внезапно напала на Украину, автор публикации напоминает о предупреждениях НАТО со стороны президента России Владимира Путина ещё до начала конфликта, что экспансия альянса на Украину станет пересечением «красной линии».

«Таким образом, нельзя утверждать, что конфликт не был спровоцирован», — отмечено в публикации.

Также сомнения вызывают заявления Киева о массовых убийствах гражданских лиц, которые якобы совершили российские войска, и якобы благородной цели, которую преследуют поставки вооружения на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французское издание Tribune заявило, что потери ВСУ настолько велики, что украинская армия не может рассчитывать на успех на поле боя. В материале отмечалось, что при таком уровне потерь ВСУ никогда не смогут вытеснить Россию.

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