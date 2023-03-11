В России создадут для иностранных туристов электронные визы и платежную карту

Москва, , 18:35 — REGNUM В России в 2023 году запустят использование электронных виз для стимулирования въездного турпотока. Будет также решён вопрос приёма платежей. Об этом 11марта сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

Китайские туристы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем», — сказала Шаршавицкая, добавив, что уже в 2023 году иностранные туристы смогут въезжать по электронным документам.

Глава департамента также рассказала, как будет решаться вопрос платёжных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка. По её словам, будет работать так называемая карта туриста.

«В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин сможет получить карту в месте своего основного пребывания», — сказала она.

Шаршавицкая также сообщила, что министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая. Она выразила надежду, что они китайские туристы смогут въезжать как по электронным визам, так и в рамках межправительственного соглашения.

«Всё это позволит реализоваться сформировавшемуся отложенному спросу на нашу страну», — подчеркнула представитель Минэкономразвития.

Как ранее сообщалось, осенью 2022 года Федеральное агентство по туризму и МИД России приступили к работе по перезапуску единой электронной визы для граждан 52 стран.