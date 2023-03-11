В подконтрольном Киеву Запорожье повреждена критическая инфраструктура
Киев, 11 марта 2023, 18:35 — REGNUM Критическая инфраструктура подконтрольного правительству Украины города Запорожье пострадала при обстреле, сообщает 11 марта подконтрольная Киеву Запорожская областная военная администрация.
В администрации заявили о попадании в «объект жизнеобеспечения областного центра».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье Запорожской области прозвучали взрывы. Он отметил, что не до, не после взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась.