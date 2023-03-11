Киев, 11 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Критическая инфраструктура подконтрольного правительству Украины города Запорожья пострадала при обстреле, сообщает 11 марта подконтрольная Киеву Запорожская областная военная администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В администрации заявили о попадании в «объект жизнеобеспечения областного центра».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье Запорожской области прозвучали взрывы. Он отметил, что ни до, ни после взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась.