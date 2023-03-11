Лондон, 11 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Британская вещательная корпорация (BBC) отстранила от эфира ведущего программы «Матч дня» Гари Линекера. Это решение было вызвано заявлением бывшего нападающего сборной Англии по футболу о том, что члены консервативного британского правительства сродни нацистам.

Сергей Савостьянов/ТАСС Гари Линекер

Об этом комментатор Гари Линекер написал на своей странице в Twitter. После нескольких дней обсуждения этого инцидента руководство корпорации приняло решение, что он будет отстранён от вещания до тех пор, пока не будет выработана «общая четкая позиция по поводу использования им социальных сетей».

По мнению руководства Би-би-си, ведущий не должен «занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах».

Ряд СМИ, в частности телеканал Sky News, сообщает, что Линекер отказался извиняться за своё мнение, выраженное в соцсети.

Ранее также стало известно, что комментатор в Twitter раскритиковал иммиграционную политику правительства Британии. По его мнению, оно ведет себя как нацисты в Германии в 30-е годы.

Напомним, в феврале 2023 года Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство в организации Союза журналистов России.