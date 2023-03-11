Ватикан, , 18:44 — REGNUM Папа Римский Франциск считает, что его поездка в Москву невозможна, хотя понтифик продолжает надеяться её осуществить. Об этом он заявил и в интервью, опубликованном 10 марта аргентинской газетой La Nacion.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не невозможно. Мы надеемся, что сможем сделать это», — сказал первосвященник католицизма.

Он подчеркнул, что не давал по этому поводу обещаний и не «закрывал дверь» возможностей. Понтифик также сомневается, что возможна двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Франциск полагается, что можно договориться о встрече делегатов с участием представителей стран мира.

Напомним, ранее папа Римский Франциск на вопрос о том, возможен ли его визит в Киев, ответил это можно будет сделать только в сочетании с визитом в Москву.