Уфа, , 18:17 — REGNUM В Дюртюлинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человек. Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По заявлению, ДТП произошло на 1 239-м км федеральной автодороги М-7. Там столкнулись встречные Opel Astra и грузовая «Газель». В результате аварии на месте погиб водитель легковушки, его скончался в больнице.

«В результате ДТП 41-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил Севастьянов.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело после автоаварии с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадали 14 человек.