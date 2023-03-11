Киев, , 18:13 — REGNUM На Украине необходимо провести досрочные выборы. С таким требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому обратился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог добавил, что на Украине «творится какое-то безумие». По словам Соскина, действия Зеленского привели к тому, что в стране фактически образовалась диктатура, а дела у украинской армии настолько плохи, что власти скрывают реальное положение дел ― украинский лидер, «Слуги народа» и правительство фактически начинают прятать информацию.

При этом эксперт обратил внимание на то, что внутри страны растут настроения в пользу прекращения огня, что приводит к ещё большему расколу общества.

«Это уже, конечно, вообще не допустимо […]. Ты (Зеленский. ― Прим. ред.) уничтожаешь популяцию украинской нации, тебя не для этого избирали», ― подчеркнул бывший советник Кучмы на своем YouTube-канале.

Именно по этим причинам на Украине «нужно делать досрочные выборы», констатировал Соскин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнил предвыборное обещание, данное им жителям Украины, прекратить конфликт в Донбассе и сам в это же время готовился начать войну с Россией.

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