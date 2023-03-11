«Левый берег»: украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского РПЦ

Киев, , 18:07 — REGNUM Правоохранительные органы на Украине провели обыски у руководителя Ровеньковской епархии РПЦ архиепископа Аркадия в Одессе, сообщает украинское издание «Левый берег».

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В сообщении издания говорится, что представители силовых структур Украины провели на днях обыск по делу о коллаборационистской деятельности. Как утверждает издание «Левый берег» обыски прошли в Одессе, где официально зарегистрирован архиепископ, а сам Аркадий находится в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что у власти в Киеве не получится сделать Украину трупом, опасным зомби. Политик сообщил, что у властей нет ничего святого, после того, как они приступили к «рейдерскому захвату» главной святыни православия — Киево-Печерской лавры.