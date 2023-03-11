Тбилиси, 11 марта, 2023, 18:04 — ИА Регнум. У знания парламента в Тбилиси 11 марта проходит акция против обязательного призыва в армию. Её проводит оппозиционная партия «Гирчи», об этом сообщают грузинские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

«Мы требуем отмены обязательной караульной службы [несение нарядов в караулах в тюрьмах]. Если мы реально хотим реформу армии, мы должны отказаться от этой фейковой реформы и начать с того, чтобы никого принудительно не вести в армию, создать солдатам нормальные условия и дать зарплату», — заявил глава политической группы «Гирчи» в парламенте Иаго Хвичиа.

Протестующие считают принудительный призыв в армию рабством и заявляют, что граждане не являются слугами государства. Несмотря на активную позицию собравшихся, митинг проходит мирно, движение около здания парламента не перекрыто. Сообщается о нескольких сотнях протестующих, причем значительная часть из них студенты.

Напомним, в Грузии уже несколько дней подряд проходят протестные акции. Манифестанты выступают против принятия закона об иноагентах.