Пекин, 11 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Власти Китая не преследуют никаких эгоистичных интересов на Ближнем Востоке и выступают против превращения его в плацдарм для геополитической конкуренции. Об этом 11 марта говорится в заявлении МИД КНР, которое приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Китай не преследует каких-либо эгоистичных интересов в Ближневосточном регионе. КНР уважает статус хозяина, который принадлежит государствам Ближнего Востока, и против того, чтобы там осуществлялось геополитическое соперничество», — говорится в сообщении в связи с достигнутыми при посредничестве Пекина договоренностями о восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии.

Также указывается, что власти КНР не собираются заниматься «заполнением вакуума» в Ближневосточном регионе и проводить в нём политику удовлетворения интересов «узкой группы привилегированных лиц»

«Китай всегда считал, что будущее Ближнего Востока должно находиться в руках ближневосточных государств», — подчеркивается в заявлении и добавляется, что Китай всегда будет способствовать обеспечению безопасности и стабильности в регионе, поддерживая его развитие и процветание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, проходившая в Пекине, закончилась досрочно. Церемония закрытия, как и всё мероприятие, проходила в Доме народных собраний.