Forbes: Китай обогнал США в разработке взрывчатых веществ

Пекин, , 17:54 — REGNUM Китай сумел создать мощные взрывчатые вещества и стал главным экспортеров ингредиентов для производства взрывчатки и топлива, пишет «Forbes».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, США стремились к тому, чтобы разработать взрывчатку, чья ударная волна могла бы уничтожать объекты с силой на 40% больше в сравнении с обычными образцами. Однако с распадом Советского Союза острая необходимость в этом пропала. Американские специалисты перестали заниматься совершенствованием взрывчатки CL-20 и создавать оружие, в котором ее можно было бы применить. Китай же уже использует новое ракетное топливо.

«Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием», — сказал Боб Кавецкий, глава некоммерческой исследовательской организации Центр энергетических технологий, которая работает на правительство.

Кавецкий видит единственным решением проблемы — создание новых энергетических материалов, которые позволят США делать ракеты меньшего размера, но с такой же силой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведуправления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по гиперзвуковому оружию.