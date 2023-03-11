Пекин, 11 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Китай сумел создать мощные взрывчатые вещества и стал главным экспортером ингредиентов для производства взрывчатки и топлива, пишет Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным издания, США стремились к тому, чтобы разработать взрывчатку, чья ударная волна могла бы уничтожать объекты с силой на 40% больше в сравнении с обычными образцами. Однако с распадом Советского Союза острая необходимость в этом пропала. Американские специалисты перестали заниматься совершенствованием взрывчатки CL-20 и создавать оружие, в котором ее можно было бы применить. Китай же уже использует новое ракетное топливо.

«Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием», — сказал Боб Кавецкий, глава некоммерческой исследовательской организации «Центр энергетических технологий», которая работает на правительство.

Кавецкий видит единственным решением проблемы — создание новых энергетических материалов, которые позволят США делать ракеты меньшего размера, но с такой же силой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведуправления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по гиперзвуковому оружию.