МИД Китая заявил, что мир между Ираном и Саудовской Аравией спасёт от внешнего вмешательства

Пекин, , 17:54 — REGNUM Восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией поможет избежать внешнего вмешательства в дела Ближнего Востока, говорится в опубликованном 11 марта заявлении китайского МИД.

Подписание трёхстороннего заявления о восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии в Пекине © Luo Xiaoguang/XinHua/Global Look Press

Выступивший посредником в урегулировании отношений Тегерана и Эр-Рияда Пекин выражает надежду на то, что две страны будут и дальше «укреплять диалог». Со своей стороны Китай готов «продолжить оказывать этому позитивное и конструктивное содействие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 марта, в Пекине состоялось подписание трёхстороннего заявления о восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии, которые были прерваны в 2016 году.