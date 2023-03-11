Пекин, 11 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией поможет избежать внешнего вмешательства в дела Ближнего Востока, говорится в опубликованном 11 марта заявлении китайского МИД.

Luo Xiaoguang/XinHua/Global Look Press Подписание трёхстороннего заявления о восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии в Пекине

Выступивший посредником в урегулировании отношений Тегерана и Эр-Рияда Пекин выражает надежду на то, что две страны будут и дальше «укреплять диалог». Со своей стороны Китай готов «продолжить оказывать этому позитивное и конструктивное содействие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 марта, в Пекине состоялось подписание трёхстороннего заявления о восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии, которые были прерваны в 2016 году.