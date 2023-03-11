Пекин, , 17:52 — REGNUM Ставка Вашингтона с помощью военной поддержки Украины и введённых санкций сокрушить Россию оказалась проигрышной. Об этом пишет Global Times.

Пакет санкций Сергей Корсун © ИА REGNUM

Авторы статьи отмечают, что двумя главными инструментами США и их союзников по сокрушению стран, которые осмеливаются бросить вызов их гегемонии, являются их вооружённые силы и экономические санкции. Результат их использования Западом «всегда был трагичен для населения».

«Ни одна из тактик не сработала против России», ― подчёркивается в публикации.

Так, авторы напоминают, что никогда прежде в истории ни одна страна не страдала от такого количества санкций, как Россия, против которой введено беспрецедентное количество ограничительных мер. Однако, несмотря на это, даже с замороженными международными резервами, Россия пострадала не так сильно, как ожидал Запад, а в 2022 году её ВВП сократился всего на 2,2%, что «является своего рода подвигом для страны в этих условиях».

Кроме того, западная авантюра с поставками оружия на Украину, весьма выгодная для военной промышленности США, уже начинает наталкиваться на недостаток промышленных мощностей стран НАТО. При этом, отмечает издание, Вооружённые силы России мощны, солдаты хорошо обучены, а её промышленный потенциал огромен.

Также ни к чему не привела и демонизация России Западом. Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения в западных странах, опубликованные Европейским советом по международным отношениям, в Китае, Индии, России и Турции большинство людей хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, даже если это означает признание российского контроля над территорией, ранее принадлежавшей Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в своей статье для американской газеты The Epoch Times указали, что Запад сильнее, чем Россия, пострадал от антироссийских санкций. По их словам, введённые против Москвы ограничения стали «самым грандиозным просчётом» западных стран.

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