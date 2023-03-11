Кишинёв, 11 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Экономический кризис в Молдавии может закончиться раньше, чем в других странах Европы, так как в этой стране он раньше начался. Об этом 10 марта заявил на телеканале RliveTV глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Акции протеста в Молдавии

«Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что Молдавия пострадала от инфляции раньше», — сказал Каммер.

По его словам, Нацбанк Молдавии начал раньше, чем в других европейских странах, принимать меры по сдерживанию инфляции и темпы роста цен стали снижаться.

Напомним, ранее глава Нацбанка Молдавии Октавиан Армашу объявил, что пик инфляции в Молдавии пришелся на ноябрь 2022 года, достигнув 34%. Это стало «рекордом» за последние 20 лет. В январе 2023 года этот показатель составил 27%.