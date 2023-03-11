Москва, 11 марта, 2023, 17:43 — ИА Регнум. 31-летний нидерландский нападающий Квинси Промес в матче чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» 11 марта забил свой юбилейный 100-й гол за «Спартак». Об этом в субботу, 11 марта, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Сысоев/РИА Новости Квинси Промес

В текущем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Спартак» Квинси Промес выступает с 24 февраля 2021 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Ранее нидерландский нападающий также защищал цвета «красно-белых» в период с 2014 по 2018 годы.

Напомним, 11 марта в матче «Ахмат» — «Локомотив» 18-летний полузащитник сборной России Сергей Пиняев забил свой дебютный гол после перехода в московскую команду из самарских «Крыльев Советов».