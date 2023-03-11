Минск и Тегеран скоро возобновят прямое авиасообщение

Тегеран, , 17:42 — REGNUM Прямое авиасообщение скоро возобновится между столицами Белоруссии и Ирана, заявил 11 марта белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов в интервью БелТА.

Самолет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Совсем скоро между столицами наших стран будет установлено прямое авиасообщение», — сказал Кольцов.

По словам дипломата, прямое авиасообщение между Тегераном и Минском очень сильно повлияет на расширение экономического сотрудничества двух стран.

Белорусский дипломат добавил, что для улучшения торговли между странами важно совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры международного транспортного коридора «Север — Юг» (INSTC).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в Иране заявили, что создание INSTC станет самым хорошим способом развития связей между Россией и Ираном. Сейчас проект непрерывного железнодорожного сообщения на участке Решт — Астара коридора INSTC движется к завершению.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Иран запускают новый транспортный коридор