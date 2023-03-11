Абакан, 11 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Для оказания помощи туристу, который упал в горах в Междуреченском городском округе Кемеровской области, в регион из Абакана (Хакасия) вылетели сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

(сс) Dmitry A. Mottl Туристический район Поднебесные Зубья

Уточняется, что сигнал о помощи был получен спасателями от зарегистрированной группы туристов в количестве 15 человек на маршруте в Междуреченском городском округе.

«Один из туристов вместе со снежной массой упал с уступа пика Строителей и нуждается в помощи. По земле к месту происшествия выдвинулись областные спасатели из Междуреченска», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта стало известно, что две женщины получили травмы при спуске с горного перевала в Окинском районе Бурятии. Пострадавшие входили в состав группы туристов из девяти человек.