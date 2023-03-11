Медведчук заявил, что у Киева не получится сделать Украину трупом

Киев, , 17:33 — REGNUM У власти в Киеве не получится «сделать Украину трупом, опасным зомби». Об этом в телеграм-канале написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Политик заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, после того, как власти приступили к «рейдерскому захвату» главной святыни православия — Киево-Печерской лавры.

«У украинского народа крадут душу, язык, сердце, разум и совесть», — считает Медведчук.

Политик подчеркнул, что у народа Украины уже отняли язык: как русский, так и украинский, забрали права, мир и процветание, а теперь отнимают и веру.

«У украинского народа забрали права и свободы, поставив лживую, вороватую и преступную власть выше всяких законов», — добавил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю Украинской православной церкви (УПЦ) предписание покинуть занятые здания до 29 марта. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, у США в этот раз не получится «не увидеть» гонения на УПЦ.