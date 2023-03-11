Москва, 11 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Москве при попытке проникнуть в мавзолей Владимира Ленина задержан мужчина, у которого, как предварительно установлено, имеются психические расстройства. Инцидент произошёл утром 11 марта. Задержанного в неадекватном состоянии передали медикам, сообщил ТАСС.

Алексей Куденко/РИА Новости Мавзолей Ленина

«Мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи. Он был задержан и передан медикам», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года в Москве задержали пьяного, пытавшегося похитить из мавзолея тело вождя революции. Неизвестного поймали, когда он старался открыть мавзолей. Причину своего поступка он объяснить не смог. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у задержанного психиатрическое расстройство на фоне алкогольного опьянения.