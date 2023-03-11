Минск, 11 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Спикеры парламентов Белоруссии и Ирана совершат обменные визиты для консультаций по ряду актуальных вопросов. Об этом 11 марта сообщил белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов агентству БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В двусторонней повестке дня на этот год — обмен визитами между нынешним председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко», — сказал Кольцов.

Он сообщил, что на встречах стороны будут детально обсуждать законотворчество, а также вопросы экономической и гуманитарной сферы. Парламентарии обеих республик заинтересованы в практическом решении данных вопросов.

Напомним, на 12 и 13 марта запланирован официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран. В Тегеране запланирована его встреча с иранским президентом Ибрагимом Раиси и главой Исламской Республики Али Хаменеи. В ходе визита ожидается подписание комплексной дорожной карты сотрудничества государств.