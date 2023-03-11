Париж, 11 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Пять человек задержали в Париже 11 марта перед акцией протеста против повышения во Франции пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Арина Лебедева/ТАСС Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

По данным силовиков, перед начавшейся в 14:00 по местному времени акцией протеста они проверили три тысячи человек. Пятеро были задержаны, но не ясно, по какой причине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Париже и ряде других французских городов началось седьмое протестное выступление против пенсионной реформы, предполагающей повышение до 64 лет возраста выхода на пенсию.

Сейчас этот документ находится в сенате Франции. Впрочем, в ночь на 9 марта верхняя палата уже проголосовала за реформу.