Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 17:19 — REGNUM В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата один мирный житель населенного пункта Старомихайловка Донецкой Народной Республики получил ранение. Об этом в субботу, 11 марта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Старомихайловка — в результате сброса ВОП [взрывоопасного предмета. — Прим. ред.] с БПЛА по улице Калинина ранен мужчина 1994 года рождения», — говорится в telegram-канале СЦКК.

Ранее о сбросе взрывоопасного предмета украинскими военными сообщили в представительстве ДНР в СЦКК в 14:45 по московскому времени.

Напомним, в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины 11 марта от полученных ранений по пути в больницу скончался ребенок 2015 года рождения.