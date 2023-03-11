Историей с подтоплением домов для детей-сирот под Волгоградом заинтересовался СКР

Волгоград, , 17:18 — REGNUM В Елани Волгоградской области дети-сироты, которые получили дома на улице Подольской, с началом паводка оказались заперты в своих жилищах. В настоящее время публикациями о пострадавших от большой воды заинтересовались следователи. Об этом 11 марта сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Паводок в России © МЧС России/ТАСС

«Вода сходит непосредственно к жилым домам, в результате чего жители не могут выйти на улицу. Неоднократные обращения в администрацию и иные структуры положительного результата не принесли», ― указано в сообщении в телеграм-канале.

Следователи проверят информацию о возможном нарушении прав детей-сирот, проживающих в рабочем посёлке. Руководителем следственного управления СКР по Волгоградской области Василием Семеновым дано поручение об организации процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Добавим, что сироты записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором рассказывают о своём бедственном положении и просят о помощи.

«Кругом вода, у некоторых трескаются фундаменты и опалубки. Никто ничего делать не хочет, посылают от одного к другому, я лично достучалась до главы района, Литвинова, он прислал нам трактор, чтобы сделать отвод воды в поля, но проблема в том, что с этих самых полей вода и течет. Администрация бездействует», ― заявили сироты.