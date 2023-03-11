Пожар в здании на северо-востоке Москвы ликвидирован
Москва, 11 марта 2023, 17:16 — REGNUM Сотрудники противопожарных служб ликвидировали пожар в административном здании на северо-востоке Москвы. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что площадь пожара составила 50 квадратных метров и он был локализован в 16:29. Данных о пострадавших в результате возгорания не поступало.
«В 16:45 пожар ликвидирован. Сотрудниками МЧС России всего спасено пять человек», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в административном здании на северо-востоке Москве произошло возгорание. Пожару был присвоен второй ранг сложности.