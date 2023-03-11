Москва, 11 марта, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали пожар в административном здании на северо-востоке Москвы. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

Владимир Югасов ИА REGNUM Службы спасения на месте пожара в административном здании на северо-востоке Москвы

Уточняется, что площадь пожара составила 50 квадратных метров и он был локализован в 16:29. Данных о пострадавших в результате возгорания не поступало.

«В 16:45 пожар ликвидирован. Сотрудниками МЧС России всего спасено пять человек», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в административном здании на северо-востоке Москве произошло возгорание. Пожару был присвоен второй ранг сложности.