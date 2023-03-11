Грозный, , 17:14 — REGNUM Гол полузащитник сборной России Сергея Пиняева в ворота грозненского «Ахмата» стал для 18-летнего футболиста дебютным в составе московского «Локомотива». Об этом в субботу, 11 марта, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Игрок сборной России Сергей Пиняев © Алексей Филиппов/РИА Новости

Матч 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ахмат» — «Локомотив» проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» 1 января 2023 года из самарских «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Напомним, во втором матче текущего тура чемпионата России московское «Торпедо» минимально уступило «Уралу» из Екатеринбурга со счетом 0:1.